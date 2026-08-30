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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федерация футбола Нидерландов: «Мы больше не доверяем Инфантино. Будущее ФИФА – больше, чем ее президент»

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) выступил с заявлением о будущем ФИФА. Организация сообщила, что больше не доверяет руководству президента ФИФА Джанни Инфантино и считает необходимыми изменения в самой структуре организации.

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