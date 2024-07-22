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«Аль-Иттихад» покупает Диаби за 60 миллионов евро и ведет переговоры с «Манчестер Сити» насчет Де Брейне

«Аль-Иттихад» покупает Диаби за 60 миллионов евро и ведет переговоры с «Манчестер Сити» насчет Де Брейне

Саудовский «Аль-Иттихад» развил бурную деятельность на английском трансферном рынке. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что клуб из Джидды договорился с «Астон Виллой» о покупке 25-летнего полузащитника сборной Франции Муссы Диаби.

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