Юбилейный посетитель выставки на ВДНХ выиграл поездку в ЯНАО

На ВДНХ на выставке «Россия» выявили обладателя сертификата на поездку в ЯНАО. Им стал москвич Дмитрий Ершов — он стал шестимиллионным посетителем грандиозного события, сообщил официальный паблик Ямало-Ненецкого автономного округа в соцсети «ВКонтакте».
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