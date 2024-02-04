Юбилейный посетитель выставки на ВДНХ выиграл поездку в ЯНАО

На ВДНХ на выставке «Россия» выявили обладателя сертификата на поездку в ЯНАО. Им стал москвич Дмитрий Ершов — он стал шестимиллионным посетителем грандиозного события, сообщил официальный паблик Ямало-Ненецкого автономного округа в соцсети «ВКонтакте».