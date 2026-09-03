Эксперт Герасимов: риски отмен рейсов из-за дронов заложили в цену билетов

Авиаэксперт Павел Герасимов объяснил, чем обернутся для российских пассажиров угрозы Владимира Зеленского заблокировать воздушное пространство страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Громкое дело на К...
- Громкое дело на К...
- Пять веков борьбы...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым