Священника Благонадеждина расстреляли в Юрьеве-Польском в 1937 году

Священника арестовали в 1937 году, обвинили в контрреволюционных высказываниях и тайном врачевании, приговорили к расстрелу и казнили спустя четыре дня.
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