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Ведро, которое складывается в блин: почему дачники все чаще меняют на него обычные пластиковые

Ведро, которое складывается в блин: почему дачники все чаще меняют на него обычные пластиковые

Пластиковое ведро полезно, но 2-4 таких ведра быстро захламляют сарай или багажник автомобиля. Складное ведро решает проблему: после использования его стенки складываются, образуя плоскую конструкцию, которую легко поместить в свободный угол.

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