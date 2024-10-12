ФАС проверяет поставщиков рыбы. Ведомству интересно, откуда такие цены В службе запросили у поставщиков данные об объемах вылова и первичной переработке рыбы, ее транспортировке и структуре себестоимости готовой продукции.
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