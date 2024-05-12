Британский стартап по созданию беспилотных автомобилей привлёк более $1 мрлд

Британское издание The Times рассказало, что местная компания Wayve, которая разрабатывает беспилотные авто недавно смогла привлечь на своё развитие более $1 млрд и в этом раунде финансирования участвовали такие ведущие компании мира как Microsoft, а также Nvidia и SoftBank, Nvidia.
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