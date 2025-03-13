Источник: «варяга» могут назначить главой Минсоцзащиты Забайкалья

Главой Министерства труда и социальной защиты Забайкалья могут назначить Шевелева Павла Валерьевича, сейчас он занимает должность заместителя министра, начальника управления труда и занятости населения Архангельской области.
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