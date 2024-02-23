В Екатеринбурге мужчина пытался топором отрубить ногу ухажеру бывшей жены

Житель Екатеринбурга напал на ухажера бывшей жены с топором. Об этом сообщает kp.ru. Инцидент произошел 2 января: 25-летний мужчина приехал в поселок Совхозный, где живет его бывшая жена, чтобы выяснить отношения с ее нынешним 21-летним партнером.