Кератин или ботокс? В чем отличие, есть ли побочки, какие преимущества.

Когда-то года этак два назад, я делала себе кератиновое выпрямление и после него очень долго не могла восстановить волосы, нет, росли то они быстро, но вот залысины и выпадение волос в огромном количестве мне пришлось лечить, потратила я на это как раз около двух лет, восстановила структуру волоса буквально недавно.
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