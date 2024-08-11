Кератин или ботокс? В чем отличие, есть ли побочки, какие преимущества.

Когда-то года этак два назад, я делала себе кератиновое выпрямление и после него очень долго не могла восстановить волосы, нет, росли то они быстро, но вот залысины и выпадение волос в огромном количестве мне пришлось лечить, потратила я на это как раз около двух лет, восстановила структуру волоса буквально недавно.