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Мировое обозрение

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«Теперь мы мишень»: В Венгрии раскритиковали топливный проект с Украиной

«Теперь мы мишень»: В Венгрии раскритиковали топливный проект с Украиной

Подписанный 20 сентября меморандум между группой «Нафтогаз» и венгерской MOL о совместной проработке проекта строительства хранилищ для украинских нефтепродуктов в районе украинско-венгерской границы вызвал резкую реакцию внутри самой Венгрии.

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