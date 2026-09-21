«Теперь мы мишень»: В Венгрии раскритиковали топливный проект с Украиной

Подписанный 20 сентября меморандум между группой «Нафтогаз» и венгерской MOL о совместной проработке проекта строительства хранилищ для украинских нефтепродуктов в районе украинско-венгерской границы вызвал резкую реакцию внутри самой Венгрии.
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