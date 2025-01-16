Школу в Карелии закрыли из-за опасных сосулек

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 января, ФедералПресс. В одной из школ Петрозаводска временно приостановили занятия. Администрация учебного заведения на своей странице в соцсети «ВКонтакте» уточнила, что такое решение приняли, чтобы очистить кровлю.
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