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Средства ПВО перехватили за ночь 199 украинских дронов

Средства ПВО перехватили за ночь 199 украинских дронов

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 199 вражеских беспилотников над территорией 11 регионов России.

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