Стало известно сколько денег приносит Valve один сотрудник компании – около $780 тысяч в годИз-за того, что у компании Valve сейчас проходит суд по делу об антимонопольном разбирательстве со студией Wolfire Games, компания была вынуждена обнародовать ряд документов, в которых раскрыты интересные детали касательно бизнеса Valve.