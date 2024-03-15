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Стало известно сколько денег приносит Valve один сотрудник компании – около $780...

Стало известно сколько денег приносит Valve один сотрудник компании – около $780...

Стало известно сколько денег приносит Valve один сотрудник компании – около $780 тысяч в годИз-за того, что у компании Valve сейчас проходит суд по делу об антимонопольном разбирательстве со студией Wolfire Games, компания была вынуждена обнародовать ряд документов, в которых раскрыты интересные детали касательно бизнеса Valve.

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