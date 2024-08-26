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Неудобные вопросы самому себе. Когда наступит 1944

Неудобные вопросы самому себе. Когда наступит 1944 За годы гражданской войны на Украине, затем АТО и СВО ему, наверное, сотни, если не тысячи раз приходилось видеть результаты обстрелов .

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