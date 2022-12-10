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ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ

ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ

Вооружённые силы России уничтожили  опорный пункт украинских боевиков на запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

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