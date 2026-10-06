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Нижегородская правда

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Президентский фонд природы принимает заявки на стипендию 

Президентский фонд природы ведёт приём заявок на получение стипендии для студентов. По итогам открытого конкурса назначат 110 получателей — в честь 110-летия государственной заповедной системы России.

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