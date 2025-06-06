Эксперты назвали причины, почему в Хиросиме жизнь восстановилась, в Чернобыле нет

Вопрос о том, почему Хиросима восстановилась и продолжает жить, а Чернобыль остается зоной отчуждения, вызывает большой интерес и требует глубокого понимания причин, которые стоят за этими двумя трагедиями.
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