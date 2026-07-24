В Москве задержали россиянку при закладке СВУ под автомобиль по заданию Киева Российские силовики предотвратили очередной теракт, организованный украинской разведко.
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В Москве задержали россиянку при закладке СВУ под автомобиль по заданию Киева Российские силовики предотвратили очередной теракт, организованный украинской разведко.
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