В США полностью восстановили проходимость канала в порту Балтимора

REUTERS/U.S. Army Corps of Engineers Американские военные инженеры и спасатели смогли восстановить проходимость канала в порту Балтимора, где в марте обрушился мост, сообщили в Associated Press со ссылкой на заявление ВС США.
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