Тестировщик раскрыл подробности сюжета и геймплея новой Assassin's Creed про Япони...

Тестировщик раскрыл подробности сюжета и геймплея новой Assassin's Creed про ЯпониюUbisoft официально объявила о переносе серии Assassin’s Creed в интригующий сеттинг феодальной Японии, о чем фанаты просили еще с прошлого десятилетия.
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