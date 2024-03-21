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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Тестировщик раскрыл подробности сюжета и геймплея новой Assassin's Creed про Япони...

Тестировщик раскрыл подробности сюжета и геймплея новой Assassin's Creed про Япони...

Тестировщик раскрыл подробности сюжета и геймплея новой Assassin's Creed про ЯпониюUbisoft официально объявила о переносе серии Assassin’s Creed в интригующий сеттинг феодальной Японии, о чем фанаты просили еще с прошлого десятилетия.

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