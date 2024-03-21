Тестировщик раскрыл подробности сюжета и геймплея новой Assassin's Creed про Япони...

Тестировщик раскрыл подробности сюжета и геймплея новой Assassin's Creed про ЯпониюUbisoft официально объявила о переносе серии Assassin’s Creed в интригующий сеттинг феодальной Японии, о чем фанаты просили еще с прошлого десятилетия.