Путин заявил, что Россия стояла у истоков фиджитал-движения

Россия была у истоков фиджитал-движения, сейчас она создает условия для развития этого вида спорта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам турнира, гостям и главам делегаций III Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего", его слова приводит РИА Новости.