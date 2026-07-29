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Путин заявил, что Россия стояла у истоков фиджитал-движения

Путин заявил, что Россия стояла у истоков фиджитал-движения

Россия была у истоков фиджитал-движения, сейчас она создает условия для развития этого вида спорта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам турнира, гостям и главам делегаций III Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего", его слова приводит РИА Новости.

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