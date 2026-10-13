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Калужские новости

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В Перемышльском районе изъяли 144 кг наркотиков, организаторы осуждены

В Перемышльском районе изъяли 144 кг наркотиков, организаторы осуждены

Из подпольной лаборатории изъяли более 144 кг синтетического наркотика, действия организаторов координировали с территории Украины.

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