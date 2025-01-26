Малайзия может сыграть с Россией в 2025-м: «Рассмотрим предложение, если российская команда желает приехать»

– Возможен ли матч между Россией и Малайзией в этом году? – Если российская команда желает приехать в Малайзию, то мы рассмотрим такое предложение, – сказал руководитель отдела управления национальными сборными Футбольной ассоциации Малайзии Стивен Пол.