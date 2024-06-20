⭐️ Создатель дрона "Упырь" получил награду Народного фронта 🔹На ВДНХ в Москве подвели итоги двухлетней работы фонда "Всё для победы!".
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⭐️ Создатель дрона "Упырь" получил награду Народного фронта 🔹На ВДНХ в Москве подвели итоги двухлетней работы фонда "Всё для победы!".
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