Зачем Калининграду индийские рабочие? 70 тысяч на руки для переселенцев из Индии

Avia.pro - СМИ Рыбопромышленное предприятие «За Родину» из Калининградской области начало массово привозить рабочих из Индии, ссылаясь на острую нехватку рабочей силы из числа местного населения.
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