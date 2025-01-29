Цены на огурцы моту бешено вырасти

По информации Росстата, за прошедший год цены на свежие огурцы увеличились на 28,5%. В конце года стоимость килограмма этих овощей достигала 270 рублей, но в январе подорожание продолжилось, и тепличные огурцы сейчас продаются почти по 500 рублей за килограмм.