7дней.ru

105 711 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Inna Kuznetsov
    Мир, видимо, перевернулся, если крикливому дегенеративному ковыряльщику грязи, другу мерзости Собчак, вручают награду!«За вклад в разви...
  • Ирина Петрова
    Вам самим не противно, такие заголовки..Скрыла горе за те...
  • Александр
    Кукушка хвалит петуха....Александр Василье...

Павел Деревянко воссоединился с бывшей женой

Павел Деревянко воссоединился с бывшей женой

Актер рассказал, ради кого они это сделали. Павел Деревянко с бывшей женой и дочками InstagramПавел Деревянко, который в последнее время все чаще играет в кино негодяев, в настоящей жизни показал себя показательно-образцовым отцом и мудрым мужчиной.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх