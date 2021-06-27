Павел Деревянко воссоединился с бывшей женой

Актер рассказал, ради кого они это сделали. Павел Деревянко с бывшей женой и дочками InstagramПавел Деревянко, который в последнее время все чаще играет в кино негодяев, в настоящей жизни показал себя показательно-образцовым отцом и мудрым мужчиной.