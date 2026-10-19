МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. ВСУ потеряли живую силу на одном из опорных пунктов в зоне ответственности гаубичного артиллерийского дивизиона 20-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в ДНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым