«Кабаре “Гадюка”» в Театре Моссовета

Премьера спектакля «Кабаре “Гадюка”» по мотивам повести А. Н. Толстого «Гадюка»ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ТЕАТРА МОССОВЕТА В спектакле, поставленном в стиле кабаре 1920-х годов, звучит живая музыка и песни времен Гражданской войны и нэпачитайте на monocle.