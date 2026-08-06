Названы препятствующие вождению машины хронические заболевания

Чтобы получить водительское удостоверение, обязателен медицинский осмотр. Не все автомобилисты отличаются отменным здоровьем: с возрастом могут проявляться хронические заболевания, которые становятся препятствием для получения прав.
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