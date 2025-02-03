Майли Сайрус снялась в прозрачном наряде без бюстгальтера

Американская певица и актриса Майли Сайрус снялась в откровенном образе и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).