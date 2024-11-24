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Срочно! Штурм Большой Новоселки: в рядах ВСУ хаос, падение фронта и эффект «домино»

Срочно! Штурм Большой Новоселки: в рядах ВСУ хаос, падение фронта и эффект «домино»

По факту бои за Большую Новоселку уже начались вчера, в субботу. Бойцы российской армии зашли на фермы, расположенные в юго-восточной части населенного пункта, и сегодня утром ведут зачистку этой территории.

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