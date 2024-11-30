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Глава МО Белоусов отменил приказы о кадровом резерве на гражданской службе

Глава МО Белоусов отменил приказы о кадровом резерве на гражданской службе

Постановления о формировании кадрового резерва Министерства обороны для гражданской службы признаны недействительными, как отражено в документе, опубликованном на сайте официальной публикации правовых актов.

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