Глава МО Белоусов отменил приказы о кадровом резерве на гражданской службе

Постановления о формировании кадрового резерва Министерства обороны для гражданской службы признаны недействительными, как отражено в документе, опубликованном на сайте официальной публикации правовых актов.
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