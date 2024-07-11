Греция находится на грани экономического коллапса из-за краха индустрии туризма

Греция находится на грани экономического кризиса из-за перегрузки туристической отрасли. Комитет Европейского парламента опубликовал доклад, в котором указывается на необходимость радикального изменения подхода к туризму.
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