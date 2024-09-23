Как обслуживают самолеты: от кабины пилота до заправки топливом

«Доброе утро, мы приземлились в Пулково. Сегодня выполним рейс… по аэропорту!» В компании десятиклассников инженерно-технической школы №777 я направляюсь на экскурсию по воздушной гавани Санкт-Петербурга.
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