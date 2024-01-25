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Царьград

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Продюсер Рудченко предрёк Киркорову незавидную судьбу: "Вы спросите у регионов"

Продюсер Рудченко предрёк Киркорову незавидную судьбу: "Вы спросите у регионов"

Павел Рудченко в интервью "News.ru" спрогнозировал, что в регионах будут бойкотировать концерты КиркороваФилипп Киркоров, как известно, стал одним из тех артистов, которые из-за участия в "голой" вечеринке Анастасии Ивлеевой попали под "отмену".

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