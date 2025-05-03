В Москве предупредили об усилении ветра с 3 до 5 мая

Комплекс городского хозяйства столицы предупредил об усилении ветра в субботу и до понедельника. «По прогнозам синоптиков, сегодня и до понедельника, 5 мая, включительно в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с», — указывается в заявлении ведомства в Telegram.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии