В Москве предупредили об усилении ветра с 3 до 5 мая

Комплекс городского хозяйства столицы предупредил об усилении ветра в субботу и до понедельника. «По прогнозам синоптиков, сегодня и до понедельника, 5 мая, включительно в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с», — указывается в заявлении ведомства в Telegram.