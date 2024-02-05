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Житель Камчатки задержан по подозрению в госизмене

Житель Камчатки задержан по подозрению в госизмене

Жителя Камчатки обвинили в госизмене за сотрудничество с СБУ, сообщает УФСБ по региону. Уголовное дело было возбуждено в связи с тем, что мужчина, который длительное время проживал на Украине после начала событий на востоке страны, передавал информацию СБУ о деятельности Пограничной службы ФСБ России, участниках спецопераций и другие сведения о Вооруженных Силах России.

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Комментарии
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Ирина Котова
Всех хохлов под контроль, а то разъезжают, куда хотят и когда хотят, пока в открытую уже не начинают пасть свою разевать
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14 час.

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