Житель Камчатки задержан по подозрению в госизмене

Жителя Камчатки обвинили в госизмене за сотрудничество с СБУ, сообщает УФСБ по региону. Уголовное дело было возбуждено в связи с тем, что мужчина, который длительное время проживал на Украине после начала событий на востоке страны, передавал информацию СБУ о деятельности Пограничной службы ФСБ России, участниках спецопераций и другие сведения о Вооруженных Силах России.