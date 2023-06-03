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Секретарь СНБО Украины Данилов оскорбил депутата Бужанского за русскую речь в телеэфире

Секретарь СНБО Украины Данилов оскорбил депутата Бужанского за русскую речь в телеэфире

wikipedia.org | President.gov.ua/CC BY 4.0 Украинский парламентарий Максим Бужанский подвергся жесткой критике всего из-за одного выступления.

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