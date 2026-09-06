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В России отозвали шесть серий «Омнипака» из-за опасных частиц

В России отозвали шесть серий «Омнипака» из-за опасных частиц

Шесть серий препарата «Омнипак» из-за возможного наличия посторонних частиц во флаконах отзывает из обращения в России компания GE HealthCare, 6 сентября следует из информационного письма Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

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