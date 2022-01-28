Gallup: треть населения планеты позитивно оценивает влияние внешней политики России

Треть опрошенных жителей Земли считает, что внешняя политика России стабилизирует ситуацию в мире, следует из данных глобального опроса, проведенного Международной ассоциацией Gallup International и исследовательским холдингом Ромир, сообщает ТАСС.
Треть опрошенных жителей Земли считает, что внешняя политика России стабилизирует ситуацию в мире, следует из данных глобального опроса, проведенного Международной ассоциацией Gallup International и исследовательским холдингом Ромир, сообщает ТАСС.
Свежие комментарии