Газета.ру

6 174 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vlad Kol
    ФРГ то видать помнит ещё последнее задирание с Россией, повторения, видать, не желают...Зеленский: я не ж...
  • Vlad Kol
    А что, ещё осталось кого компраментировать, да они это сами , без помощи, прекрассно освоили. Такая топорщина во всём...Минобороны Британ...
  • Георгий Михалев
    Совсем ибанулись.В парламенте Норв...

Gallup: треть населения планеты позитивно оценивает влияние внешней политики России

Gallup: треть населения планеты позитивно оценивает влияние внешней политики России

Треть опрошенных жителей Земли считает, что внешняя политика России стабилизирует ситуацию в мире, следует из данных глобального опроса, проведенного Международной ассоциацией Gallup International и исследовательским холдингом Ромир, сообщает ТАСС.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх