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Куальярелла завершил карьеру в 40 лет. Он был без клуба с лета

Куальярелла завершил карьеру в 40 лет. Он был без клуба с лета

Сейчас экс-нападающему «Сампдории», «Торино», «Ювентуса», «Наполи» и «Удинезе» 40 лет. С августа он находился в статусе свободного агента – срок его контракта с «Сампдорией» истек.

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