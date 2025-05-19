Футболистам «Динамо» были обещаны повышенные премиальные за победу над «Краснодаром» в последнем туре РПЛ

После победы над «Акроном» (2:1) футболистам московского «Динамо» в раздевалке были обещаны повышенные премиальные за победу над «Краснодаром» в последнем туре РПЛ, об этом сообщает «После победы над «Акроном» (2:1) футболистам московского «Динамо» в раздевалке были обещаны повышенные премиальные за победу над «Краснодаром» в последнем туре РПЛ, об этом сообщает «СЭ».
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