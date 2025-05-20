Украина выполнила "домашнюю работу": ЕС начинает проворачивать "мёртвую" схему. Россия "за"

Еврокомиссар Кос: Украина выполнила домашнюю работу и готова к переговорам о членстве в ЕС.Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что интеграция Украины в Евросоюз будет элементом гарантий безопасности всей Европы, а не только самого Киева.