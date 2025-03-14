Начальник УМВД поздравил сотрудников УЭБиПК с датой образования службы

Сотрудников и ветеранов подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции поздравил с их профессиональным праздником начальник УМВД России по Ивановской области генерал - майор полиции Владимир Жигайло.
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