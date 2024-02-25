Для "снайперши" сцена закрыта: почему у Дианы Арбениной вновь отменили концерты

Рассказываем, почему отменили концерты Арбениной. Концерты Дианы Арбениной и группы "Ночные Снайперы", которые планировались на 25 и 27 февраля во Владивостоке и Южно-Сахалинске соответственно, не состоятся.
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