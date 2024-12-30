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Царьград

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Вучич: В Сербии задержали украинца за съёмку военных объектов

Вучич: В Сербии задержали украинца за съёмку военных объектов

С гражданином было ещё несколько жителей Хорватии.Украинец вместе с несколькими гражданами Хорватии приехал в Сербию во время протестов.

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