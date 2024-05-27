Казус в аэропорту Сочи: люди стали «заложниками» неисправного самолета

Вылет рейса ИрАэро 5763, который должен был отправиться в Турцию еще вчера, откладывается. Представители авиакомпании сначала переносили время вылета, а затем сообщили о неисправности самолета и необходимости его замены.
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