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Казус в аэропорту Сочи: люди стали «заложниками» неисправного самолета

Казус в аэропорту Сочи: люди стали «заложниками» неисправного самолета

Вылет рейса ИрАэро 5763, который должен был отправиться в Турцию еще вчера, откладывается. Представители авиакомпании сначала переносили время вылета, а затем сообщили о неисправности самолета и необходимости его замены.

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